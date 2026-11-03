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Sacudida de Bears 34-17 a Seahawks

Con un eficaz Caleb Williams en los controles y una férrea defensa vencen a Seattle

Por AP

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Sacudida de Bears 34-17 a Seahawks
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      SEATTLE.- Caleb Williams lanzó un pase de touchdown en la serie ofensiva inicial y Jeffery Simmons aportó exactamente lo que Chicago necesitaba en defensa, mientras los Bears vencieron 34-17 a los Seahawks de Seattle el lunes por la noche.

      Williams fue sumamente eficiente para los Bears (6-2) ante una de las defensas más tacañas de la NFL: no cometió pérdidas de balón, recibió apenas una captura y lanzó para 247 yardas, al completar el 71% de sus pases.

      El desempeño de Williams ayudó a preparar tres acarreos cortos de touchdown de D´Andre Swift, y eso resultó más que suficiente ante Sam Darnold y los Seahawks (4-4), gracias al impacto que Simmons tuvo en la defensa.

      Simmons, adquirido la semana pasada procedente de Tennessee a cambio de un paquete que incluyó dos selecciones de primera ronda, tardó poco en causar un gran impacto en una defensa a la que le habían faltado jugadores determinantes.

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      Consiguió una captura en la primera serie, sumó otra tacleada para pérdida y terminó con seis tacleadas y un pase defendido, mientras Chicago limitó a Seattle a 252 yardas y a una conversión en tercer down en 11 intentos.

      Los Seahawks, campeones defensores del Super Bowl, perdieron por tercera vez en cuatro partidos y ahora miran desde abajo la clasificación de playoffs de la NFC, y no pueden permitirse muchos tropiezos más. La derrota puso fin a una racha de 30 partidos de Seattle en temporada regular y playoffs —la cuarta más larga para cualquier equipo en la era del Super Bowl— sin perder por más de cuatro puntos.

      Sam Darnold completó 17 de 34 para 188 yardas y dos touchdowns por Seattle, pero su intercepción en el cuarto periodo preparó el tercer TD de Swift, que puso el marcador 34-17 con 4:41 por jugar.

      Los Seahawks volvieron a tener problemas para correr el balón pese a su canje de la semana pasada por el guardia Quenton Nelson, tres veces All-Pro, y al regreso de Zach Charbonnet y Jadarian Price tras lesiones. Seattle corrió para apenas 81 yardas.

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