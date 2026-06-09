Jiménez permanecería en Inglaterra; Wolverhampton lo busca

A unos días del inicio de la Copa del Mundo, llegó la noticia de que Raúl Jiménez no será renovado por el Fulham, y se quedará sin equipo a partir del 20 de junio de 2026, cuando termine su contrato.

Wolverhampton busca repatriar a Raúl Jiménez tras no renovación en Fulham

Sin embargo, de acuerdo con el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, el delantero de la Selección Mexicana estaría muy cerca de regresar a su antiguo equipo de la Premier League, aunque esta vez en un circuito distinto.

Se trata del Wolverhampton, quien esta temporada descendió a la segunda categoría del futbol inglés, y que, de acuerdo con los informes, habría mandado agentes a México para negociar directamente con Jiménez.

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Trayectoria y cifras de Raúl Jiménez en Wolverhampton

El club estaba en la Primera División desde la Temporada 2018-19, primera en la que contaron con Raúl Jiménez en sus filas y ahora, en la Championship, lo quieren de regreso.

¿Cómo le fue a Raúl Jiménez en el Wolverhampton?

El canterano del América llegó a la Premier League en julio de 2018 cedido de Benfica. Sin embargo, su impacto en el club fue inmediato y la directiva aceptó pagar 38 millones de euros por su carta en 2019.

En total, el delantero mexicano se fue del club con registros de 57 goles y 23 asistencias en 166 juegos disputados.