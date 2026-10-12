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Salomón Rondón brilla en empate del Pachuca

Por El Universal

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Salomón Rondón brilla en empate del Pachuca
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      México.- Nadie esperaba que Pachuca y Necaxa (3-3) protagonizaran uno de los partidos más atractivos de la jornada y así fue. Una lluvia de goles se hizo presente en el estadio Hidalgo y gracias a Salomón Rondón, los Tuzos rescataron un agónico empate.

      Faltaban 10 minutos para que Necaxa - que tenía dos goles de ventaja en el marcador- cortara la racha negativa de ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, pero el máximo goleador del campeonato les arruinó la fiesta.

      El partido tuvo de todo, incluidas polémicas arbitrales.

      Los Rayos abrieron el marcador con gol de Matías Espíndola (15´) gracias a un mal despeje de Carlos Moreno tras un tiro de larga distancia y después llegó la primera intervención del VAR. El árbitro Maximiliano Quintero cobró penalti a favor de los Tuzos por un supuesto "jalón" a Salomón Rondón dentro del área, pero desde la cabina de asistencia le indicaron que tenía que anular su decisión.

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      Necaxa respiró y encontró la oportunidad de aumentar la ventaja en pies de su máximo artillero, Julián Carranza (40´), que fue el último enlace de un gran contraataque del conjunto hidrocálido. Sin embargo, antes de irse al descanso, Pachuca respondió con un gol de Eduardo Bauermann (45+8´). Era el primer aviso de que los Rayos no debían confiarse y que los Tuzos iban a pelear hasta el final.

      En la segunda parte los dirigidos por Juan Reynoso bajaron la intensidad y fue gracias a una polémica decisión de Quintero, que otorgó penalti a favor por una supuesta mano de Francisco Venegas, que Juan David Valencia Longa (79´) anotó el tercer gol que parecía entregarle la victoria a la visita... pero el ´Rey´ Salomón tenía otros planes.

      Primero fue con un gol de cabeza y cinco minutos después con un potente disparo pegado al poste izquierdo. Rondón (82´ y 87´) se echó el equipo al hombro y rescató un empate agónico para el Pachuca, que sigue sin poder ganar como local, pero mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a Liguilla, mientras Necaxa se hunde en el fondo de la tabla.

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