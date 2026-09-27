Medio Maratón UASLP congrega a miles en San Luis Potosí

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Un reto que se corre en comunidad: el Medio Maratón UASLP reúne a miles en las calles de San Luis Potosí

Aún no amanecía y la Plaza de Fundadores comenzó a recibir a los primeros runners. Algunos llegaban concentrados, con audífonos y tenis listos para recorrer la ruta; otros lo hacían acompañados de familiares y amigos. Hubo quienes aceptaron el reto de los 21 kilómetros, otros eligieron distancias más cortas. Todos compartían la alegría y la emoción de participar en una de las carreras deportivas más importantes y concurridas del estado: el Medio Maratón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Acciones de la autoridad

A las 06:30 horas en la capital del estado, el rector de la Universidad, doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra dio el chicharrazo inicial de la competencia. Frente al histórico y emblemático Edificio Central de la UASLP, los atletas emprendieron los recorridos de 21, 10 y 5 kilómetros, mientras la ciudad apenas comenzaba a despertar.

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"Acepta el reto" fue el lema de esta edición y cada uno participantes de las dos sedes decidió darle un significado propio. Para algunos, el desafío consistía en completar por primera vez una carrera; para otros, mejorar su tiempo, regresar después de varios años o simplemente compartir el recorrido con familiares y amigos.

Impacto en la comunidad

Pero el Medio Maratón UASLP, que contó con 15 mil corredores en la capital y más de 2 mil en Ciudad Valles, no se vivió únicamente sobre la ruta. En distintos puntos de la ciudad, las calles se transformaron en espacios de convivencia, con la iniciativa "Adopta un kilómetro", en la que familias, clubes deportivos, estudiantes, agrupaciones y emprendedores salieron al encuentro de las y los corredores con porras, música, tambores, aplausos y palabras de aliento.

La identidad universitaria estuvo presente en cada detalle. Las playeras blancas con negro y dorado distinguieron a buena parte de los participantes y convirtieron las rutas en un punto de encuentro para estudiantes, trabajadores, egresados y personas que, aun sin pertenecer a la institución, mantienen algún vínculo con ella.

La medalla conmemorativa, con el escudo de la UASLP, fue otro de los símbolos más esperados al cruzar la meta. Más allá de los tiempos y las posiciones, recibirla significó llevarse un recuerdo de la jornada y de haber formado parte de una edición más. En la llegada se mezclaron el cansancio, los abrazos, las fotografías y la satisfacción de haber cumplido el reto.

La competencia reunió además a corredores provenientes de 28 estados del país, quienes encontraron en la UASLP un punto de encuentro con otros aficionados al atletismo.

Para que la carrera transcurriera de manera segura, se contó con la participación de la Agenda Ambiental en la recolección de desechos, la Facultad de Medicina a través de Fisioterapia, Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales de la UASLP, Protección Civil Universitaria y más de un centenar de voluntarios de la comunidad UASLP. De igual modo, el evento contó con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Policía Vial, Guardia Civil Estatal, Protección Civil y Cruz Roja.

Una vez más, el Medio Maratón UASLP llevó el espíritu universitario fuera de las aulas: a las calles, a la convivencia y a una mañana en la que miles de personas encontraron distintas razones para aceptar el reto y llegar juntos a la meta.

Detalles confirmados

RESULTADOS

En la categoría General Universitario Femenil de 21K el primer lugar fue para Johana Mares Frías con un tiempo de 1:30:41, seguida de Zyanya del Carmen Sánchez Sandoval (1:34:36) y Blanca Vanessa Ledesma Guzmán (1:34:50). En la categoría Libre Femenil 21K, el primer lugar fue para Beatrice Gesabwa Kemunto (01:20:34), el segundo Argentina Valdepeñas (01:22:27) y en tercer lugar Yahaira Martínez Martínez (01:29:01)

En 21K General Universitaria Varonil, el primer lugar correspondió a Alejandro Emmanuel Hernández (1:12:19), seguido de Ricardo Yahir Amador Rodríguez (1:12:31) y Ubaldo Iván Blanco Covarrubias (1:13:09). Mientras que en 21K General Varonil, Ayrton Daniel Ledesma Fuentes se llevó el primer lugar con tiempo de 1:08:17, seguido de Kalid Galván Amaya (1:09:06) y José Andrés Leija Blanco (1:09:26).

En la categoría 10K General Universitario Femenil, el primer lugar fue para Kelly de Blas Hernández, con tiempo de 00:46:17, seguida de María del Rocío García, con 00:47:21, y Nohemí Angélica Rojas, con 00:47:53. En 10K Libre Femenil, Paula Vaquera Cervantes encabezó la categoría con 00:36:50, seguida de Mary José Solís Cuautle, con 00:38:33, y Cindy Meza Domínguez, con 00:39:52.

Respecto al 10K General Universitario Varonil, José Adrián Ramos Rosas obtuvo el primer lugar con 00:35:43, seguido de César Israel Rodríguez, con 00:36:32, y Jesús Eugenio Ramos Rosas, con 00:36:40. Finalmente, en 10K Libre Varonil, Tirzo Efraín Reséndez se llevó el primer lugar con 00:31:08, seguido de Arturo Israel Reyna, con 00:31:52, y Luis Fernando Vázquez, con 00:32:22.

En la categoría de silla de ruedas femenil, el primer lugar fue para Leticia Sánchez Morales, el segundo para Verónica González Guerrero (00:39:05) y el tercero para Ariadne Hernández Rodríguez (00:42:10). En la rama varonil, José Alberto Arrellano obtuvo el primer lugar con tiempo de 00:38:10, seguido de Gonzalo Valdovinos González (00:39:00) y tercero para Fidel Aguilar (00:40:00).

Los resultados del Medio Maratón UASLP con sede en Ciudad Valles aún están por confirmarse.