FGR confirma que proceso penal de Ruffo Appel sigue activo

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Luego de que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abandonó el Centro Federal de Readaptación Social "El Altiplano", Estado de México al determinarse que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue ordenada, se cumpla en su domicilio por razones humanitarias, la Fiscalía General de la República (FGR) precisó que esta determinación no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios.

FGR aclara vigencia del proceso penal contra Ruffo Appel

"Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar, al señalar su defensa que dicha persona es adulta mayor y tiene problemas de salud, ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios".

"Como lo hemos señalado, la Constitución Política establece que los delitos que se le imputan a Ernesto "N", como son la delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, conllevan que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que su aplicación no es a criterio del Ministerio Público Federal", detalló la FGR en un comunicado.

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Investigación revela red de contrabando vinculada a empresa de Ruffo Appel

Resaltó que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones.

A través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual el imputado es uno de los principales socios.

La FGR indicó que la indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, que establecieron que la empresa de la cual es accionista Ruffo Appel presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

La dependencia reiteró su respeto a la Ley y al debido proceso, así como a las determinaciones del Poder Judicial Federal.