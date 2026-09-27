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Horario y canales para ver el Pumas vs San Luis este domingo

Pumas ha ganado solo uno de cuatro partidos como local en este torneo y necesita sumar de a tres.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 11:17 a.m.
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Horario y canales para ver el Pumas vs San Luis este domingo
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Los Pumas de Esteban Solari reciben este domingo, 27 de septiembre, al Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario.

      Pumas obligado a ganar para mantener opciones en la Liguilla

      El equipo auriazul está obligado a ganar en casa para no alejarse de la Liguilla del Apertura 2026. De momento, ocupa la posición número 12 de la tabla con 12 puntos y está a dos del octavo lugar, por lo que necesita la victoria para seguir soñando con estar en la Fiesta Grande.

      Además, ya no puede darse el lujo de seguir dejando escapar unidades en CU, ya que apenas ha obtenido una victoria (León) en los cuatro partidos de este torneo jugados como local.

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      De los 12 puntos que ha disputado en el inmueble universitario, apenas ha podido sumar cinco, gracias al triunfo sobre La Fiera y a los empates con el Querétaro y el Necaxa.

      Los Pumas deberán salir del bache en el que se encuentran para ganar confianza rumbo a la recta final de la fase regular del Apertura 2026.

      Últimos resultados y enfrentamientos entre Pumas y Atlético San Luis

      De sus últimos nueve compromisos, entre Liga MX y Leagues Cup, los felinos únicamente han podido ganar uno de ellos, con saldo de cuatro empates y cuatro derrotas.

      Sin embargo, la última ocasión que recibió al Atlético de San Luis fue en el Apertura 2025 y perdió (0-1) con solitaria anotación de Sebastien Salles-Lamonge.

      Aunque, en su último enfrentamiento, vencieron (0-2) a los tuneros con goles de Juninho Vieira y Jordan Carrillo.

      El conjunto auriazul se presentan en la Jornada 10 con la obligación de ganar para escalar peldaños en la clasificación y todavía tener posibilidades de clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

      Cabe resaltar que el partido entre los Pumas y el Atlético de San Luis no será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.

      Pumas vs Atlético de San Luis

      Fecha: Domingo, 27 de septiembre.

      Hora: 12:00 (tiempo del centro de México).

      Estadio: Olímpico Universitario.

      Transmisión: ViX Premium.

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