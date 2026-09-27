Erik Lira respalda a Rafa Márquez tras debut en selección mexicana

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Horas antes a su debut, Rafael Márquez, técnico de la Selección Mexicana, lanzó una frase que prendió las redes y dividió opiniones entre la afición tricolor.

Declaraciones de Rafa Márquez sobre la selección mexicana

El estratega nacional manifestó que "a quién no le gustaría jugar como el Barcelona"; sin embargo, que "no contaba con la materia prima". Al interior del combinado nacional, esto no causó molestia. Por lo menos, así lo manifestó el mediocampista Erik Lira.

"A mí también me encantaría, a todos nos encantaría jugar como el Barcelona de Rafa Márquez, pero no... A ver, en ningún momento nos molestó. Sabemos de lo que somos capaces y Rafa es el primero en confiar en nosotros", declaró el futbolista de Cruz Azul.

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Respaldo de Erik Lira tras el partido contra Colombia

Y para Lira, la muestra de respaldo hacia Rafa fue el partido que hicieron frente a la selección de Colombia en su presentación como nuevo estratega del Tricolor; asegura, entendieron el sentido de sus palabras.

"Rafa es el que está ahora al mando. Es como el papá de nosotros y lo bancamos en todas, a muerte y al menos a mí, en lo absoluto. Nosotros sabemos lo que era ese Barcelona de Rafa Márquez, entonces nada qué ver. Hoy salimos a la cancha y dimos un partidazo", agregó tras el empate a un gol contra Colombia.

-----Lo fácil de jugar con Gilberto Mora

Gilberto Mora, de apenas 17 años y con su estreno como el nuevo 10 de la Selección Mexicana, se convirtió en el héroe con su gol frente a Colombia.

Jugar cerca de él facilita el trabajo de varios, entre ellos, el del mediocampista Erik Lira, quien explicó el porqué le gusta tenerlo cerca dentro del terreno de juego.

"Un crack, Morita es un crack. Me encanta estar atrás o cerquita de él. Primero, me hace jugar fácil y que él haga lo demás y después, cuando las cosas se ponen difíciles, yo voy a saltar por él y por todos", concluyó.