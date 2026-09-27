Depresión tropical Dieciocho-E se forma frente a Oaxaca y Guerrero

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este domingo se formó la depresión tropical Dieciocho-E en el océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizó a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

Pronóstico y afectaciones por depresión tropical Dieciocho-E

De acuerdo con el pronóstico, la circulación del sistema ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur, sureste y este de Oaxaca, así como lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur y sureste de Guerrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las condiciones meteorológicas también generarán oleaje de 3 a 5 metros de altura en Oaxaca y de 2 a 3 metros en Guerrero, por lo que se recomienda extremar precauciones en zonas costeras.

Huracán Polo categoría 3 y zonas de vigilancia

Por otra parte, el huracán Polo, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a las 06:00 horas a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de hasta 240 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 17 km/h.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte, centro y sur de Baja California Sur, además de vientos sostenidos de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h.

También se pronostica oleaje de 3 a 5 metros de altura en Baja California Sur.

Estados afectados por la depresión tropical Dieciocho-E y el huracán Polo incluyen Oaxaca, Guerrero, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

En Baja California Sur se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, y desde Loreto hasta Rosalía.

También permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y una zona de prevención por vientos de tormenta tropical en distintos puntos de la península, incluyendo sectores entre Punta Abreojos y Punta Eugenia, Loreto y San Evaristo, así como Santa Rosalía y San Juan Bautista.

En Sonora, hay zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Huatabampito hasta Bahía Quino, mientras que desde Huatabampito hasta Topolobampo, Sinaloa, se mantiene vigilancia por posibles vientos de tormenta tropical.

Recomendaciones oficiales ante lluvias, viento y oleaje

Ante la presencia de estos sistemas, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales, evitar acercarse a zonas de playa, costas, ríos, arroyos y áreas susceptibles a inundaciones o deslaves, y atender las indicaciones de Protección Civil.

En las zonas bajo vigilancia, es importante evitar actividades marítimas y extremar precauciones ante el oleaje elevado y los fuertes vientos.

La población puede consultar la información actualizada de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en sus canales oficiales y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades locales.