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Accidente en carretera federal 54 deja un policía federal ministerial fallecido

La Fiscalía General de la República abrió una investigación para esclarecer los hechos y evitar impunidad.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 10:40 a.m.
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Accidente en carretera federal 54 deja un policía federal ministerial fallecido
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Luego que un agente de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), comisionado en Zacatecas falleció, debido a que un vehículo pesado embistió la unidad policial que lo seguía, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que, de acuerdo con el informe policial, el viernes 25 de septiembre, sobre la carretera federal 54, un conductor de un tractocamión hizo caso omiso al alto que le marcaron los elementos y se dio a la fuga.

      Persecución y accidente en carretera federal 54

      Los tres policías federales ministeriales iniciaron una persecución vehicular, pero, kilómetros adelante, el vehículo pesado embistió la unidad policial que lo seguía, lo que provocó que se volcara y perdiera la vida uno de los tripulantes de la patrulla oficial, mientras otros dos resultaron lesionados.

      Investigación y acciones de la Fiscalía General de la República

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      La FGR resaltó que, contrario a lo señalado por algunas versiones periodísticas, los hechos no ocurrieron en un punto de inspección.

      Por estos hechos, se abrió la investigación para determinar y actuar en consecuencia, a fin de que no haya impunidad y que la persona responsable de los hechos sea presentada ante las autoridades correspondientes.

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