San Luis sede de la Triple Corona

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San Luis Potosí volverá a ser escenario de uno de los eventos más importantes para los amantes del caballo Cuarto de Milla con la celebración de la Triple Corona "El Triunfo Legendario" del 5 al 8 de noviembre, competencia que reunirá a jinetes de amplia trayectoria y a nuevos talentos de esta disciplina.

Carla Arceo Arámbula presidenta de CCCM México informó que el evento contará con competencias de Futurity en las modalidades debutantes, intermedio y profesional, además de pruebas de Derby profesional, juvenil, infantil y femenil, tanto en las categorías amateur como profesional. Con este programa, la Triple Corona busca reunir a participantes de diferentes edades y niveles de experiencia, en una jornada dedicada a la exhibición de las habilidades de jinetes y ejemplares Cuarto de Milla.

Como parte de las actividades complementarias, el sábado 7 de noviembre se realizará una charreada nocturna con la participación de los equipos Cortijo Mobil, San Carlos La Estancia y una escuadra sorpresa. La velada contará también con bandas musicales para amenizar el ambiente y ofrecer un espacio de convivencia para los asistentes. Asimismo, se contempla la realización de un coleadero, que ampliará la oferta de actividades ecuestres durante el evento.

En cuanto al acceso, los organizadores informaron que la entrada a las competencias será gratuita, mientras que para la charreada nocturna y el coleadero se establecerá un costo accesible. Con esta combinación de pruebas ecuestres y actividades tradicionales, la Triple Corona "El Triunfo Legendario" busca convocar a familias y aficionados, además de dar espacio tanto a jinetes consolidados como a quienes comienzan su trayectoria en esta disciplina.

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