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La nueva joya del futbol mexicano destaca en la prensa europea

La presencia de Cisneros en esta lista genera expectativas para el futuro del futbol mexicano en Europa.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 03:10 p.m.
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La nueva joya del futbol mexicano destaca en la prensa europea
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- México ha vuelto a colocar a uno de sus jóvenes talentos en el escaparate internacional. Mientras la expectativa por el futuro de Gilberto Mora continúa creciendo ante la posibilidad de que pronto pueda dar el salto al futbol europeo, una nueva promesa mexicana comienza a ganar notoriedad fuera del país.

      Santiago Cisneros incluido en lista de talentos Sub-17

      Se trata de Santiago Cisneros, delantero de León, quien fue incluido en la prestigiosa lista anual de los 60 mejores talentos Sub-17 del futbol mundial, elaborada por el diario británico The Guardian, una publicación reconocida por identificar a algunas de las futuras estrellas del balompié internacional.

      El medio destacó diversas cualidades del atacante mexicano, especialmente su inteligencia dentro del terreno de juego y su capacidad para generar peligro en el último tercio de la cancha.

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      "(Cisneros) cuenta con una sincronización perfecta y una gran visión de juego, marca el ritmo en el último tercio del campo, rompiendo defensas con pases precisos con ambas piernas. Pero su verdadera genialidad comienza cuando recorta hacia adentro para sacar un potente disparo de larga distancia", señala la publicación.

      Trayectoria y aportes de Santiago Cisneros en selecciones juveniles

      Además de su destacado desempeño con León, Cisneros ya ha vestido la camiseta de la Selección Mexicana en categorías inferiores, donde ha dejado números importantes. El atacante registra cinco goles en 11 partidos con el combinado nacional, consolidándose como una pieza fundamental en distintos procesos juveniles y en la clasificación a competencias internacionales.

      La presencia de Santiago Cisneros en este selecto listado representa un nuevo motivo de ilusión para el futbol mexicano. Su nombre se suma al de otros jóvenes que han generado grandes expectativas en los últimos años, como Gilberto Mora, Efraín Álvarez y Marcelo Flores.

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