Serie de Campeonato MLB inicia en Milwaukee el 11 de octubre

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Y lo inevitable sucedió en la Liga Nacional de la Major League Baseball (MLB): Brewers y Dodgers disputarán la Serie de Campeonato.

Luego de vencer a los Padres de San Diego en la Serie Divisional, Milwaukee se instaló en la siguiente ronda, donde se medirán a Los Ángeles y buscarán revancha de la temporada anterior, justo en la misma instancia.

Los angelinos, por su parte, doblegaron a los Bravos de Atlanta, también en cuatro juegos, y mantienen vivo el sueño de ser el primer equipo en ganar tres Series Mundiales seguidas desde los Yankees en el 2000.

Cerveceros (103-59) y Dodgers (100-62) son los equipos con el mejor récord en toda la temporada de las Grandes Ligas y los únicos en alcanzar las 100 o más victorias.

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La Serie de Campeonato entre Dodgers y Brewers comenzará el domingo 11 de octubre en Milwaukee, donde se disputarán los primeros dos partidos.

La novena que avance a la Serie Mundial será el mejor de siete partidos.

Juego 1: Domingo 11 de octubre/Milwaukee

Juego 2: Lunes 12 de octubre/ Milwaukee

Juego 3: Miércoles 14 de octubre/ Los Ángeles

Juego 4: Jueves 15 de octubre/ Los Ángeles

Juego 5: Viernes 16 de octubre/ Los Ángeles (En caso de ser necesario)

Juego 6: Domingo 18 de octubre/ Milwaukee (En caso de ser necesario)

Juego 7: Lunes 19 de octubre/ Milwaukee (En caso de ser necesario)