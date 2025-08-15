Santos arañó la victoria

La noche de este jueves, desde el Auditorio PSF, los Santos del Potosí cayeron en un intenso y parejo encuentro ante los Soles de Mexicali, quienes hicieron valer su localía para quedarse con el primero de la serie por marcador final de 86-81 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

El arranque del partido mostró a unos Soles con dominio en la pintura y ataques bien ejecutados, aunque los potosinos respondieron con solidez tanto en defensa como en ofensiva, cerrando el primer cuarto apenas abajo 22-17.

El segundo periodo se convirtió en un duelo de defensas, con ofensivas poco claras y múltiples tiempos fuera para ajustar estrategias. Al descanso, Mexicali mantenía la ventaja con un 46-39.

Tras el medio tiempo, Santos reaccionó con orden bajo el aro y buen movimiento de balón, ganando el parcial y quedándose a solo una posesión del empate, 62-60, encendiendo las esperanzas de la afición visitante.

Sin embargo, el último cuarto fue una auténtica batalla. Los Soles defendieron con intensidad en los minutos finales y aprovecharon cada posesión para sentenciar el encuentro 86 a 81. Donald Sims brilló como MVP con 27 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia, seguido por Brandon McCoy con 14 unidades, 4 rebotes y 4 asistencias. Por los potosinos, destacó Ángel Matías con 23 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

El segundo de la serie se disputará este viernes a las 21:00 horas (centro de México) y podrá seguirse a través de la página oficial de Facebook de la LNBP.