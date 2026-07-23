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Phil Foden firma con Man City hasta 2030

Por AP

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Phil Foden firma con Man City hasta 2030
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      MANCHESTER.- El delantero del Manchester City Phil Foden firmó una extensión de contrato por cuatro años con el club de la Liga Premier, con lo que atado hasta 2030.

      Formado en la academia del club, Foden ha ganado 17 trofeos importantes con el City, incluidos seis títulos de la Premier y uno de la Liga de Campeones.

      "Jugar para este club es todo lo que siempre he querido hacer y siempre es un honor vestir esta camiseta", dijo Foden. "No se me escapa que he tenido la suerte de formar parte de un periodo histórico con tantos títulos ganados, pero siempre miramos hacia el futuro e intentamos ganar más".

      El City está a punto de iniciar una nueva era después de que el emblemático técnico Pep Guardiola dejara el cargo al final de la temporada pasada.

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      El exentrenador del Chelsea Enzo Maresca asumió las riendas y se fichó al internacional inglés Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por una cifra, según informes de prensa, de 116 millones de libras (155 millones de dólares).

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