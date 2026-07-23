Ulises Rivas dice adiós a los Pumas

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México.- Ulises Rivas, mediocampista mexicano de 30 años que, tras 4 años defendiendo los colores auriazules, compartió en sus redes sociales el final de su vínculo con el club.

"Hoy toca despedirme de este increíble equipo después de casi cuatro años. A mis compañeros, staff y utileros, simplemente gracias por hacerme sentir en casa desde el inicio. Las amistades y experiencias que vivimos no se pierden con el tiempo. Cuerpos técnicos y directiva, gracias por confiar en mí; de verdad, de todos y cada uno aprendí mucho. No me cabe duda de que pronto tendrán el éxito que merecen por todo el trabajo que realizan. A la afición, sepan que porté estos colores con orgullo. Siempre di todo de mí en cada entrenamiento y partido, sin importar la situación, para defender esta camiseta con el corazón por delante. Ustedes son el alma de este equipo grande", escribió.