En flagrancia detienen a asaltante en el Centro

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Oficiales de policía capitalina detuvieron en flagrancia a un hombre señalado por robo al tienda OXXO de avenida Reforma, en el Centro Histórico.

De acuerdo con el reporte, los agentes municipales se percataron de la presencia de un hombre que salió corriendo de la tienda y tras él los empleados del comercio gritando que los había asaltado. Ante el hecho, de inmediato se dio alcance al individuo, identificado como Miguel Ángel "N", de 34 años.

En la entrevista posterior al ilícito, la parte afectada informó a los oficiales que el sujeto los había amenazado con un objeto metálico, dirigiéndose a la caja registradora donde tomó dinero en efectivo y algunos productos. Tras ello, salieron a pedir ayuda.

En la revisión preventiva, el individuo fue encontrado en posesión del producto de lo robado, por lo que fue informado del procedimiento legal por el probable hecho constitutivo de robo a comercio. Finalmente, los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que esta autoridad determine la situación legal de la persona detenida.

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