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Santos del Potosí inicia temporada

Los celestiales reciben esta noche a los Mineros de Zacatecas

Por Romario Ventura

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Santos del Potosí inicia temporada
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      La espera terminó para la afición potosina al deporte ráfaga. Todo se encuentra listo para que Santos del Potosí inicie su participación en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), cuando este jueves 23 de julio reciba a Mineros de Zacatecas en el Auditorio Miguel Barragán, en un encuentro programado para las 20:00 horas.

      El conjunto potosino afrontará una nueva campaña con una plantilla renovada y altas expectativas, buscando comenzar el torneo con una victoria frente a su afición, que una vez más está llamada a convertir el denominado Templo del Dolor en una de las plazas más complicadas para los equipos visitantes y en uno de los escenarios con mejor ambiente del baloncesto profesional mexicano.

      Bajo la dirección del entrenador canadiense Doug Plumb, Santos del Potosí llega motivado tras una intensa pretemporada en la que trabajó aspectos tácticos y físicos con el objetivo de consolidar un equipo competitivo que pueda pelear por los primeros lugares de la LNBP.

      La organización potosina apuesta por una temporada en la que el equipo no solo sea protagonista en la duela, sino que también ofrezca un espectáculo de alto nivel para la afición que jornada tras jornada respalda al representativo celestial.

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      La directiva de Santos del Potosí hizo un llamado a las familias y a los aficionados al baloncesto para asistir al partido inaugural y apoyar al equipo en el arranque de una campaña que promete grandes emociones y en la que el conjunto potosino buscará consolidarse entre los protagonistas del circuito de baloncesto profesional mexicano.

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