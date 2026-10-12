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Santos del Potosí vence a las Abejas

Celestiales consiguen importante victoria para tomar ventaja en la eliminatoria

Por Romario Ventura

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Santos del Potosí vence a las Abejas
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      El club Santos del Potosí arrancó con el pie derecho su participación en la serie de Play-in de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), al imponerse por marcador de 106-82 a las Abejas de León, en duelo celebrado en el Domo de la Feria, donde la quinteta potosina consiguió una importante victoria para tomar ventaja en la eliminatoria.

      El encuentro presentó a dos equipos en busca de dar el primer golpe en esta instancia; sin embargo, Santos del Potosí mostró contundencia ofensiva y capacidad para responder en los momentos importantes. Aunque Abejas de León jugó en casa, el conjunto visitante logró mantener la competencia y encontrar oportunidades para sumar puntos a lo largo del partido.

      Durante los cuatro periodos, el marcador reflejó un encuentro de constante actividad ofensiva. Santos se llevó el primer cuarto por 29-16, continuó el dominio potosino en el segundo periodo con un parcial de 23-19. Para el tercer cuarto, los Celestiales volvieron a ampliar su ventaja con 29 puntos frente a 23 de los leoneses, y en el último periodo agregaron otros 25 para sellar el triunfo por 106-82.

      En el apartado individual, Blake Javion y Nicholas Ward fueron los máximos anotadores y destacados de la noche de Santos del Potosí, con 22 puntos cada uno. Blake también registró 7 asistencias y 4 rebotes, mientras que Nicholas contribuyó con 7 rebotes y 1 asistencia. Andrew Harrison sumó 15 unidades, 6 rebotes y 5 asistencias, en tanto que Abu Kigab aportó 13 puntos para la ofensiva potosina. Por Abejas el rescatable fue el boricua Josué Erazo con 19 unidades y 7 rebotes.

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      Con este resultado, Santos del Potosí consigue una victoria importante y asegura posible Juego 3 en el Miguel Barragán en el arranque del Play-in y buscará mantener el ritmo competitivo para continuar en la lucha por avanzar a la siguiente fase de la LNBP. El conjunto potosino tendrá que aprovechar el impulso anímico para este lunes en el segundo de la serie en punto de las 20:00 horas en el mismo Domo de la Feria de León, Guanajuato y buscar sellar la serie para avanzar a los Play-Offs de la LNBP 2026.

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