logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santos Laguna le pega a León

Por El Universal

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Santos Laguna le pega a León

México.- El rugido de La Fiera se apagó. Al capitán colombiano, James Rodríguez, no le quedó nada más que bajar la mirada: León sufrió una estruendosa derrota (2-0) ante Santos Laguna, alejándose aún más de la zona de Play-In del Apertura 2025.

Mientras la tarde caía en el Estadio Corona, La Fiera vivió su séptima caída en el actual certamen. 

Escenario contrario para Los Guerreros, puesto que por fin se reencontraron con el triunfo. Después de hundirse ante los Rayados de Monterrey y las Águilas del América, la estrategia por fin les sonrió con una cuarta victoria en el torneo.

La Comarca Lagunera tardó, pero en el 29’, Bruno Amione desafió los pronósticos: anotó de cabeza y le dio un primer gol a la escuadra coahuilense. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uno de dos, puesto que el futbolista argentino reapareció en el 59’ para firmar un doblete que sepultó a León.

Una vez más, de cabezazo. Esto permitió que Los Guerreros se alejaran de lo más profundo de la tabla. No solamente escalaron posiciones, también le metieron el pie a La Fiera, hundiéndola en lo que se entrevé como una temporada para el olvido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos
Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos

Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos

SLP

El Universal

Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’
Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’

Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’

SLP

EFE

Chivas siguen con las victorias
Chivas siguen con las victorias

Chivas siguen con las victorias

SLP

El Universal

Consigue su cuarto triunfo seguido, tras derrotar al Mazatlán

Pilotos Canel’s con resultados positivos
Pilotos Canel’s con resultados positivos

Pilotos Canel’s con resultados positivos

SLP

Romario Ventura

García Jr. arrancará 8vo. y Max 11vo. en calificación semifinal NASCAR