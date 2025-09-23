Se despide “Dago” Espinoza del Apertura

CIUDAD DE MÉXICO.- Dagoberto Espinoza es una de las sensaciones del América, ya que el joven azulcrema se ha ganado a la afición con sus grandes actuaciones a sus 21 años. Lamentablemente, el lateral derecho dice adiós al Apertura 2025 tras su lesión en el partido contra Rayados de Monterrey.

Las Águilas compartieron en sus redes sociales el reporte médico de su canterano, y aunque no especificaron si fue una rotura, todo apunta a que sí lo es, lo que se traduce a una ausencia de entre 6 a 8 meses.

“El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

Espinoza estaba teniendo un gran desempeño durante estas nueve jornadas del Apertura 2025, donde consiguió ganarse la confianza de André Jardine, pues ligó seis juegos como titular, ganándole el puesto a Kevin Álvarez.

A lo largo de sus siete juegos disputados, Dagoberto sumó poco más de 150 minutos en el Apertura 2025, donde consiguió una anotación frente los Gallos Blancos del Querétaro en la Jornada 4, que significó tres puntos para su equipo.

¿Cómo fue la lesión de Dagoberto vs Rayados de Monterrey?

En el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, el joven de 21 años volvió a salir de titular en la pradera derecha, pero salió prematuramente del juego tras la espeluznante lesión que sufrió.

Al minuto 25 de tiempo coorido del encuentro, Dagoberto estaba peleando el balón con Gerardo Arteaga, pero al momento de buscar girar para seguir con la persecución de su rival, su pie se quedó plantado y ocasionó la lesión de rodilla.