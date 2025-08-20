Se despide México de la Serie Mundial

México.- El sueño mexicano terminó en Williamsport. Con una dolorosa blanqueada (6-0) frente a Japón, el Swing Perfecto de Chihuahua dijo adiós a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Un episodio bastó para que los nipones pusieran la balanza en su favor y pulverizaran las ilusiones tricolores, que llegaron con los ánimos a tope tras vencer a Panamá.

Apenas en el primer inning, el ánimo azteca sucumbió con el rally de cuatro carreras que armó Japón. Yushi Yamamoto, el mejor del juego, impulsó a Taisuke Someya para poner la primera rayita; Tensei Yazawa pegó un cuadrangular de tres carreras.

Duro golpe para los de Chihuahua que intentaron, pero los esfuerzos eran en vano, cinco elementos quedaron en base y el abridor Yushi Yamamoto sumó ocho ponches para firmar una soberbia exhibición en el montículo y con el madero.

Por si existían dudas del MVP del partido. Yamamoto las disipó con un cuadrangular en el quintó episodio. El pequeño talentoso firmó se voló la barda y además impulsó a Ritsugu Furusato.

El palazo de vuelta entera de Yushi puso cifras definitivas en la pizarra y sentenció el adiós de México, que se mantuvo estoico en el diamante hasta el final, pero con pocos resultados.

Así, con dos victorias (Puerto Rico y Panamá) y dos derrotas (China Taipéi) se despidió el pequeño combinado tricolor de Williamsport. El sueño ha llegado a su fin.