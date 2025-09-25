logo pulso
Se impone Tigres con facilidad al Atlas

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Se impone Tigres con facilidad al Atlas

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un dominio absoluto, Tigres se impuso (2-0) ante Atlas en el Estadio Universitario, una actuación que dejó claro por qué sigue siendo uno de los equipos más sólidos del Apertura 2025.

La escuadra de Guido Pizarro, que supo aprovechar la localía, se lanzó de inmediato al ataque y, ante los errores defensivos de los tapatíos, abrió el marcador a los pocos minutos.

El tanto de Tigres, que encendió el Volcán, llegó de los pies de Ozziel Herrera, quien con un disparo dejó sin oportunidad a Camilo Vargas al minuto 5.

El gol tempranero no solo significó ventaja en el marcador, sino también el dominio absoluto del primer tiempo, donde los felinos se adueñaron del balón y generaron múltiples llegadas al arco del portero colombiano.

Por fortuna para los rojinegros, las ocasiones no pudieron ser aprovechadas por la poderosa ofensiva regia, que únicamente provocó el suspiro de la grada.

Con la llegada del complemento, Atlas intentó modificar y tener mayor orden en su salida, buscando con ello tomar el balón y acercarse a la meta de Nahuel Guzmán.

La nueva cara de los Zorros duró poco y terminó luego de una soberbia anotación de Diego Lainez, quien, con una definición llena de clase, sentenció el resultado al minuto 62.

La ampliación de la desventaja generó que Atlas se replegará e intentará evitar más daño en su portería, algo que logró pese a los constantes ataques regios.

