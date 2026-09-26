Se lleva Russell la pole en Bakú

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

George Russell consiguió la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán después de que Kimi Antonelli, el líder de la clasificación de la Fórmula 1, se estrellara contra el muro en la clasificación el viernes.

Con su compañero Antonelli fuera de la pelea, Russell demostró por qué Mercedes es uno de los grandes favoritos en el circuito de Bakú al quedar casi un segundo más rápido que el resto de los pilotos.

"Cuando crucé la meta y vi la diferencia, me quedé en shock. Sabía que la vuelta había sido excelente", comentó Russell.

Aun así, el británico advirtió que "no se puede descartar a Kimi" para la carrera del sábado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antonelli fue capaz de gana desde el 19no puesto de la parrilla en el Gran Premio de Italia este mes. El italiano de 20 años aventaja a Russell por 81 puntos. Charles Leclerc, al volante de su Ferrari, quedó a 0,837 segundos del ritmo en el segundo lugar y Oscar Piastri fue el tercero más rápido para McLaren, una milésima detrás.

Fue un gran desempeño para Piastri. McLaren incluso recurriera a usar cables para mantener unidas partes de la carrocería del monoplaza en una caótica práctica del viernes.

"Ha sido un poco complicado para nosotros, pero no es la primera vez este año. Siento que llegamos a la clasificación, sacamos todo el combustible y el auto simplemente cobra vida mucho más", comentó el australiano.

Isack Hadjar fue cuarto con su Red Bull en su regreso tras una lesión y nadie más se acercó a menos de un segundo de Russell. Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari)

Fue la primera pole de Russell desde el Gran Premio de Austria en junio, que también fue su última victoria. La larga recta de Bakú favorece el motor y el diseño del auto de Mercedes.

Antonelli tiene previsto arrancar la carrera del sábado en el 16to puesto de la parrilla después de rozar el muro y dañar una rueda y la suspensión en la primera parte de la clasificación.