Se mantiene invicto Buffalos de SL

En un choque entre invictos y claros aspirantes al título, los Buffalos de San Luis Potosí se impusieron 19-14 a los Cachorros de León dentro de la jornada 4 de la Categoría College de la Liga FBA, en un encuentro vibrante que mantuvo la emoción hasta el último minuto.

Desde el arranque, el conjunto potosino dejó claro su carácter competitivo y su solidez defensiva. Una intercepción devuelta para touchdown (Pick Six) abrió el marcador a su favor, seguido de una patada acertada que les dio la ventaja de 0-7. Poco después, la ofensiva visitante volvió a golpear con un pase de anotación, aunque falló la conversión, cerrando la primera mitad con ventaja de 0-13.

En la segunda parte, los Cachorros de León reaccionaron con fuerza. Su defensiva ajustó para frenar a los potosinos, mientras que su ofensiva consiguió dos anotaciones que les permitieron dar la vuelta al marcador 14-13, encendiendo la euforia de su afición en la grada.

Pero los Buffalos demostraron por qué son los líderes del torneo. Con temple y precisión, ejecutaron un pase largo de 80 yardas que se convirtió en la jugada decisiva del partido, devolviéndoles la ventaja y sellando el triunfo 14-19 para mantener su invicto en la temporada.

El Head Coach Carlos Hernández destacó la entrega y madurez de su plantel tras un duelo tan exigente: “Fue un juego muy físico y de gran intensidad. Sabíamos que Cachorros sería un rival complicado, pero los muchachos supieron mantener la calma, ejecutar y cerrar con carácter. Este grupo tiene hambre de trascender y seguimos enfocados en nuestro objetivo.”

El próximo fin de semana, los Buffalos de San Luis cerrarán la temporada regular en casa ante Forajidos, en un duelo que promete intensidad y espectáculo. Una nueva victoria podría asegurarles disputar los playoffs y una eventual final ante su afición, consolidando su gran paso en la Liga FBA.