Seguridad

Recuperan camionetas robadas con violencia

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Recuperan camionetas robadas con violencia

En distintas acciones operativas, elementos de la Policía Municipal localizaron y recuperaron dos vehículos con reporte de robo; en ambos casos se logró la ubicación de las unidades a escasas horas de generarse el reporte.

El primer hallazgo se realizó en la avenida Camino al Aguaje, en el exterior de la colonia Residencial del Bosque, donde se ubicó una camioneta marca Ford Explorer, en color blanco, la cual había sido robada con violencia horas antes al exterior de un comercio ubicado en la avenida Juárez.

Los agentes municipales lograron su localización luego de un dispositivo de búsqueda en el cuadrante sur de la ciudad.

El segundo hecho se registró en la calle Cañada del Lobo, próximo a calle Valle Alto, donde dos sujetos sustrajeron con violencia una camioneta  marca Chevrolet Trax en color guinda.

Al recibir el reporte de lo sucedido, la parte afectada manifestó contar con GPS, por lo que los agentes municipales comenzaron el dispositivo de búsqueda que dio como resultado la localización de la unidad en el bulevar Rocha Cordero en las inmediaciones de la Comunidad El Aguaje.

En ambos casos, los vehículos fueron recuperados casi de forma inmediata, por lo que se procedió con el informe del hallazgo ante la Fiscalía General del Estado, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

