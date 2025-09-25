Se plantean romper techo de medallas

CIUDAD DE MÉXICO.- En prácticamente un año al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco ha sido testigo de resultados históricos para México en varias disciplinas, durante el comienzo del ciclo olímpico que terminará en Los Ángeles 2028.

Con preseas en tiro con arco, clavados, atletismo y flag football, el panorama para la siguiente edición de la máxima justa deportiva en el planeta ha generado entusiasmo en el dirigente, quien compartió su visión para 2028, asegurando que México tiene una oportunidad real de brillar en varias disciplinas.

“Los deportes prioritarios con posibilidades de medalla en los Juegos Olímpicos son clavados y tiro con arco, pero hay más, como atletismo, flag football, softbol y taekwondo. Son como 15 deportes los que están en finales y podrían ser medalla. Por eso, buscamos que México sea sede del mayor número de competencias clasificatorias”, comentó.

El exclavadista, quien mostró su satisfacción por ver a los deportistas colocar al país en los primeros puestos a nivel mundial, agregó que la meta de su administración es superar el máximo histórico de nueve preseas, logrado durante los Juegos Olímpicos México 1968, estableciendo que —de ser ahora la justa californiana— el país ya tendría cinco preseas aseguradas.

“Hoy, tendríamos entre cuatro o cinco medallas olímpicas. El promedio histórico es de tres a cinco. La meta es superar y pensar en grande, para alcanzar dos dígitos, pero hay que trabajar y entrenar para lograr los resultados. Las variables pueden ser muchas”, reconoció.

Pacheco, quien ha logrado mejorar considerablemente la comunicación con los atletas, habló de los planes para 2026, destacando la participación del patinador Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina.

“Donovan Carrillo nos la hizo cansada, pero ya clasificó a los Juegos Olímpicos. Nos da mucho gusto, ya que lo hemos apoyado. Él vive en Canadá. Al final, logramos ese boleto y ojalá que le vaya muy bien”, sentenció Rommel.