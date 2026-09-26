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Se queda Torkelson cerca del ciclo con Tigres

Por AP

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Se queda Torkelson cerca del ciclo con Tigres
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      DETROIT.- Spencer Torkelson se quedó a un sencillo de completar el ciclo, Jackson Jobe permitió dos carreras en 5 1/3 entradas y los Tigres de Detroit vencieron la noche del viernes por 8-7 a los Piratas de Pittsburgh, después de estar cerca de desperdiciar una ventaja de seis carreras.

      Detroit ganaba 8-2 tras siete entradas, pero sencillos productores de Nick Gonzales y Ryan O´Hearn y un jonrón de tres carreras de Rafael Flores Jr. acercaron a los Piratas a una carrera en la octava.

      Pittsburgh (81-79) necesita una victoria para lograr su primera temporada ganadora desde 2018.

      Jobe (3-3) permitió tres hits y dos bases por bolas, y ponchó a ocho. Regresó en agosto tras una cirugía Tommy John y terminó con una efectividad de 3,91 y 51 ponches en 46 entradas.

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      Kenley Jansen lanzó la novena para conseguir su salvamento número 498, el 22do en 28 oportunidades esta temporada.

      Bubba Chandler (9-9) permitió seis carreras, cuatro hits y cuatro bases por bolas en 2 2/3 entradas.

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