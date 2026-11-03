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Se sacude el Depor de su mala racha

Luego de seis partidos sin ganar se impone como local al Osasuna

Por AP

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Se sacude el Depor de su mala racha
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      Bil Nsongo anotó en los minutos finales para culminar la remontada de Deportivo La Coruña, que ganó 2-1 en casa ante Osasuna y puso fin a una racha de seis partidos sin ganar en La Liga.

      El partido arrancó con los primeros 5 minutos de dominio del Depor, con una incursión de Yeremay Hernández que atajó bien el portero osasunista Sergio Herrera. No tardó en llegar una nueva llegada del atacante canario, cuando de nuevo el meta navarro evitó con una parada clave, con reflejos de gato, una nueva ocasión del extremo Yeremay, que intentó recortarle pero no pudo hacer nada ante su estirada.

      Osasuna trató de responder, encontrando a su extremo Raúl Moro, cuyo tiro desde la frontal, al límite de la media luna y centrado lo detuvo bien Leo Román. Pese al intento visitante, el Depor continuó volcándose al ataque con un David Mella que recibió en el área y probó un disparo seco y duro que dio en Flavien Boyomo y obligó a Herrera a intervenir de nuevo.

      Sin embargo, cuando mejor acomodado estaba el bando gallego, aconteció el gol de Osasuna, el octavo gol en esta Liga para el veterano delantero croata Ante Budimir. Un grave error del portero Leo Román al intentar sacar el balón, ante la presión alta de Osasuna, propició la recuperación ´rojilla´ y Budimir aprovechó el regalo para batir al meta del Depor.

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      Tras la reanudación, el cuadro gallego dio un paso al frente acaparando la posesión del balón y buscando con ahínco la meta contraria. Y ese empuje propició que Mario Soriano lograra la igualada en una falta indirecta muy bien ejecutada por el equipo coruñista, porque Luismi Cruz fue quien asistió a su compañero con un ligero toque hacia el centro y adelante y Soriano, llegando en carrera, embocó un tiro raso imparable para empatar.

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