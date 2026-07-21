logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se suma Daniela Delgado al ADSL femenil

Por Romario Ventura

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
A
Se suma Daniela Delgado al ADSL femenil
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Club Atlético de San Luis Femenil anunció de manera oficial la incorporación de la futbolista mexicana Daniela Delgado, quien se suma al plantel rojiblanco para encarar el próximo torneo de la Liga MX Femenil, aportando experiencia y solidez en el mediocampo.

      Originaria de Durango, Durango, Daniela Delgado ha construido una destacada trayectoria dentro del futbol profesional mexicano pese a su juventud. Se formó en las filas de Santos Laguna, institución con la que debutó en la Liga MX Femenil durante el Torneo Clausura 2018, convirtiéndose rápidamente en una de las jugadoras más constantes del conjunto lagunero.

      Gracias a su regularidad y rendimiento, para el Apertura 2023 dio el salto a Guadalajara, donde continuó consolidándose como una futbolista de gran importancia dentro del máximo circuito del balompié femenil mexicano.

      A lo largo de su carrera, Delgado ha disputado más de 200 partidos oficiales en la Liga MX Femenil, acumulando más de 15 mil minutos sobre el terreno de juego, cifras que la colocan entre las futbolistas mexicanas con mayor experiencia en la competencia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el plano internacional, también ha defendido los colores de la Selección Nacional de México en las categorías Sub-17 y Sub-20, formando parte del representativo que participó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Costa Rica 2022, experiencia que fortaleció su crecimiento deportivo.

      Dentro del campo, Daniela Delgado destaca por su capacidad de recuperación del balón, orden táctico y versatilidad para desempeñarse en distintas funciones del mediocampo, cualidades que la han convertido en una pieza importante en cada uno de los equipos que ha representado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas
      Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas

      Selección femenil de México se concentra para enfrentar a Haití en Texas

      SLP

      El Universal

      La selección femenil de México se prepara para el partido decisivo contra Haití que definirá su pase al Mundial Brasil 2027.

      María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE
      María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE

      María José Alcalá destaca respeto y colaboración entre COM y CONADE

      SLP

      El Universal

      Más de 600 atletas mexicanos viajarán a Santo Domingo con confianza en el apoyo institucional.

      Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos
      Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos

      Sheinbaum encabeza abanderamiento de México para Juegos Centroamericanos

      SLP

      El Universal

      CONADE garantiza recursos y apoyo multidisciplinario para los deportistas que representarán a México.

      Mensajes revelan presión del equipo legal en tratamiento de Maradona
      Mensajes revelan presión del equipo legal en tratamiento de Maradona

      Mensajes revelan presión del equipo legal en tratamiento de Maradona

      SLP

      EFE

      Siete médicos imputados por homicidio simple en juicio por muerte de Diego Maradona.