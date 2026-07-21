Se suma Daniela Delgado al ADSL femenil

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El Club Atlético de San Luis Femenil anunció de manera oficial la incorporación de la futbolista mexicana Daniela Delgado, quien se suma al plantel rojiblanco para encarar el próximo torneo de la Liga MX Femenil, aportando experiencia y solidez en el mediocampo.

Originaria de Durango, Durango, Daniela Delgado ha construido una destacada trayectoria dentro del futbol profesional mexicano pese a su juventud. Se formó en las filas de Santos Laguna, institución con la que debutó en la Liga MX Femenil durante el Torneo Clausura 2018, convirtiéndose rápidamente en una de las jugadoras más constantes del conjunto lagunero.

Gracias a su regularidad y rendimiento, para el Apertura 2023 dio el salto a Guadalajara, donde continuó consolidándose como una futbolista de gran importancia dentro del máximo circuito del balompié femenil mexicano.

A lo largo de su carrera, Delgado ha disputado más de 200 partidos oficiales en la Liga MX Femenil, acumulando más de 15 mil minutos sobre el terreno de juego, cifras que la colocan entre las futbolistas mexicanas con mayor experiencia en la competencia.

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En el plano internacional, también ha defendido los colores de la Selección Nacional de México en las categorías Sub-17 y Sub-20, formando parte del representativo que participó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Costa Rica 2022, experiencia que fortaleció su crecimiento deportivo.

Dentro del campo, Daniela Delgado destaca por su capacidad de recuperación del balón, orden táctico y versatilidad para desempeñarse en distintas funciones del mediocampo, cualidades que la han convertido en una pieza importante en cada uno de los equipos que ha representado.