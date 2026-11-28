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México.- No fue el partido más espectacular de México en el Mundial Sub-17, pero sí uno que le permitió cumplir con su primer objetivo. La Selección Mexicana empató 0-0 ante Venezuela y aseguró el primer lugar del Grupo K, para cerrar la fase de grupos invicta y sin recibir un solo gol.

El equipo de Jürgen Castañeda llegó al encuentro con seis puntos, los mismos que su rival, pero con una mejor diferencia de goles. La cima estaba en juego y, aunque una victoria habría significado quedarse con ella, el empate también le bastaba al Tricolor para terminar como líder.

La Vinotinto mostró una propuesta más agresiva en ataque y obligó a México a estar atento en defensa en los primeros minutos del duelo. Sin embargo, el momento que más preocupación generó llegó al minuto 15, cuando Adonai Valdez quedó tendido en el césped tras un choque con un compañero dentro del área mexicana, durante un intento de despeje.

El lateral derecho no pudo continuar y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, ante la preocupación de sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados. Más tarde se informó que se encontraba estable y que había sido trasladado a un hospital para continuar con su evaluación médica.

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México fue encontrando mayor protagonismo conforme avanzó la primera mitad, aunque sin generar ocasiones demasiado claras. Al 38, Jürgen Castañeda solicitó la revisión de una posible falta dentro del área mediante la tarjeta morada.

El árbitro central revisó la acción durante casi dos minutos, pero decidió no señalar penalti al considerar que el contacto sobre el atacante mexicano no era suficiente.

Para el complemento, el juego no cambió demasiado. Ambos equipos tuvieron aproximaciones, pero ninguna consiguió traducirse en una oportunidad clara que rompiera el cero.

Así, México terminó con siete puntos, en la cima del Grupo K, y llegará a los dieciseisavos de final luego de tres partidos disputados y ningún gol recibido.