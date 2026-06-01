logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Estados Unidos limita trámites de visas en África a 20 consulados

La medida busca controlar la inmigración y mejorar la eficiencia en servicios consulares.

Por AP

Junio 01, 2026 06:15 p.m.
A
Estados Unidos limita trámites de visas en África a 20 consulados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON (AP) — Estados Unidos reducirá drásticamente la cantidad de embajadas y consulados en África capacitadas para tramitar visas para extranjeros que buscan viajar a Estados Unidos.

      Reducción de servicios consulares en África

      Las casi 50 embajadas y consulados de Estados Unidos que están tramitando solicitudes de visa se reducirán a 20 en las próximas semanas, según tres funcionarios de Estados Unidos y un memorando interno obtenido por The Associated Press. Aún no hay una fecha fijada para el cambio, pero se espera en junio, según los funcionarios, que no estaban autorizados a comentar con los medios y hablaron bajo condición de anonimato.

      La medida forma parte del esfuerzo del gobierno de Trump por reducir las visas de inmigrante como de no inmigrante, como parte de su objetivo más amplio de limitar la inmigración a Estados Unidos y acabar con la práctica de personas que vienen con visas temporales y luego se quedan más tiempo del permitido. El gobierno también ha reducido el personal en embajadas y consulados de todo el mundo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Diplomáticos de Estados Unidos, incluidos jefes consulares, fueron informados en una llamada de conferencia el viernes pasado de que Estados Unidos reduciría sus servicios de visas en toda África, según uno de los funcionarios que participó en la llamada.

      Centros autorizados y restricciones vigentes

      El Departamento de Estado reducirá las operaciones consulares en todos los países salvo en 20 "centros" en África, en virtud de una directiva aprobada por el secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada, según los funcionarios y el memorando.

      El trámite de visas en África ya se ha visto afectado por una prohibición de viaje para ciertos países, así como por un requisito de que los solicitantes depositen una fianza de hasta 15.000 dólares para poder solicitarla y, más recientemente, por restricciones derivadas del brote de ébola.

      Las nuevas normas implican que un ciudadano de un país que no sea uno de los núcleos aprobados tendrá que viajar a uno de los 20 sitios aprobados, lo que podría suponer formidables dificultades y costos de viaje.

      Las secciones consulares en países que no son de los núcleos aprobados permanecerán abiertas, pero solo con servicios limitados. Aun así, podrán ayudar a ciudadanos estadounidenses con renovaciones de pasaportes y solicitudes consulares de emergencia, así como con casos especiales de interés nacional y solicitudes de visas diplomáticas.

      El Departamento de Estado no mencionó específicamente los temas en el memorándum pero manifestó que está "constantemente evaluando sus operaciones en ultramar a fin de invertir el dinero de los contribuyentes a favor de los intereses estadounidenses de la manera más eficiente y eficaz posible".

      Añadió que eso "incluye un proceso de visado con un riguroso sistema de seguridad y verificación y que ajuste los recursos y la capacidad operativa con los intereses nacionales de Estados Unidos".

      Según el memorando, los 20 centros que permanecerán abiertos para todo el procesamiento son: Abiyán, Costa de Marfil; Accra, Ghana; Adis Abeba, Etiopía; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Dakar, Senegal; Dar-Es-Salaam, Tanzania; Yibutí, Yibutí; Johannesburgo, Sudáfrica; Kampala, Uganda; Kigali, Ruanda; Kinshasa, Congo; Lagos, Nigeria; Lome, Togo; Luanda, Angola; Malabo, Guinea Ecuatorial; Monrovia, Liberia; Nairobi, Kenia; Port Louis, Mauricio; Praia, Cabo Verde; y Yaundé, Camerún.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Estados Unidos limita trámites de visas en África a 20 consulados
      Estados Unidos limita trámites de visas en África a 20 consulados

      Estados Unidos limita trámites de visas en África a 20 consulados

      SLP

      AP

      La medida busca controlar la inmigración y mejorar la eficiencia en servicios consulares.

      Líderes de aviación se unen para optimizar tráfico aéreo en Mundial
      Líderes de aviación se unen para optimizar tráfico aéreo en Mundial

      Líderes de aviación se unen para optimizar tráfico aéreo en Mundial

      SLP

      El Universal

      La iniciativa busca reducir retrasos y mejorar la eficiencia durante el evento deportivo global.

      Hay evidencia abundante contra general mexicano: jueza
      Hay evidencia abundante contra general mexicano: jueza

      Hay evidencia "abundante" contra general mexicano: jueza

      SLP

      SinEmbargo.mx

      La corte de EU fijó el 4 de agosto como próxima audiencia

      Respalda a Petro ante posible fraude en elecciones de Colombia
      Respalda a Petro ante posible fraude en elecciones de Colombia

      Respalda a Petro ante posible fraude en elecciones de Colombia

      SLP

      El Universal

      Alejandro Moreno, líder del PRI, participa como observador y es calificado como