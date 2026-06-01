Estados Unidos limita trámites de visas en África a 20 consulados

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WASHINGTON (AP) — Estados Unidos reducirá drásticamente la cantidad de embajadas y consulados en África capacitadas para tramitar visas para extranjeros que buscan viajar a Estados Unidos.

Reducción de servicios consulares en África

Las casi 50 embajadas y consulados de Estados Unidos que están tramitando solicitudes de visa se reducirán a 20 en las próximas semanas, según tres funcionarios de Estados Unidos y un memorando interno obtenido por The Associated Press. Aún no hay una fecha fijada para el cambio, pero se espera en junio, según los funcionarios, que no estaban autorizados a comentar con los medios y hablaron bajo condición de anonimato.

La medida forma parte del esfuerzo del gobierno de Trump por reducir las visas de inmigrante como de no inmigrante, como parte de su objetivo más amplio de limitar la inmigración a Estados Unidos y acabar con la práctica de personas que vienen con visas temporales y luego se quedan más tiempo del permitido. El gobierno también ha reducido el personal en embajadas y consulados de todo el mundo.

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Diplomáticos de Estados Unidos, incluidos jefes consulares, fueron informados en una llamada de conferencia el viernes pasado de que Estados Unidos reduciría sus servicios de visas en toda África, según uno de los funcionarios que participó en la llamada.

Centros autorizados y restricciones vigentes

El Departamento de Estado reducirá las operaciones consulares en todos los países salvo en 20 "centros" en África, en virtud de una directiva aprobada por el secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada, según los funcionarios y el memorando.

El trámite de visas en África ya se ha visto afectado por una prohibición de viaje para ciertos países, así como por un requisito de que los solicitantes depositen una fianza de hasta 15.000 dólares para poder solicitarla y, más recientemente, por restricciones derivadas del brote de ébola.

Las nuevas normas implican que un ciudadano de un país que no sea uno de los núcleos aprobados tendrá que viajar a uno de los 20 sitios aprobados, lo que podría suponer formidables dificultades y costos de viaje.

Las secciones consulares en países que no son de los núcleos aprobados permanecerán abiertas, pero solo con servicios limitados. Aun así, podrán ayudar a ciudadanos estadounidenses con renovaciones de pasaportes y solicitudes consulares de emergencia, así como con casos especiales de interés nacional y solicitudes de visas diplomáticas.

El Departamento de Estado no mencionó específicamente los temas en el memorándum pero manifestó que está "constantemente evaluando sus operaciones en ultramar a fin de invertir el dinero de los contribuyentes a favor de los intereses estadounidenses de la manera más eficiente y eficaz posible".

Añadió que eso "incluye un proceso de visado con un riguroso sistema de seguridad y verificación y que ajuste los recursos y la capacidad operativa con los intereses nacionales de Estados Unidos".

Según el memorando, los 20 centros que permanecerán abiertos para todo el procesamiento son: Abiyán, Costa de Marfil; Accra, Ghana; Adis Abeba, Etiopía; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Dakar, Senegal; Dar-Es-Salaam, Tanzania; Yibutí, Yibutí; Johannesburgo, Sudáfrica; Kampala, Uganda; Kigali, Ruanda; Kinshasa, Congo; Lagos, Nigeria; Lome, Togo; Luanda, Angola; Malabo, Guinea Ecuatorial; Monrovia, Liberia; Nairobi, Kenia; Port Louis, Mauricio; Praia, Cabo Verde; y Yaundé, Camerún.