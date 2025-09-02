logo pulso
Siempre hay cosas que mejorar: Quintana

Por Romario Ventura

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Siempre hay cosas que mejorar: Quintana

El Club Atlético de San Luis Femenil vivió una tarde histórica el pasado domingo al imponerse 6-0 sobre las poblanas en el Estadio Cuauhtémoc, resultado con el que confirman su gran momento y mantienen el paso perfecto como visitantes en la presente temporada de la Liga MX Femenil.

Desde el silbatazo inicial, las potosinas dominaron ampliamente el encuentro, reflejando en la cancha el trabajo colectivo y la fortaleza ofensiva que las ha caracterizado en sus últimas actuaciones. Con este triunfo, el equipo se afianza en zona de liguilla y continúa sorprendiendo en la competencia.

En conferencia de prensa, el director técnico Ignacio “Nacho” Quintana destacó la entrega y compromiso de sus jugadoras: “Estoy sorprendido por mi equipo. Uno trabaja para que estos resultados se den y este mes hemos estado en una buena racha. Claro que siempre hay cosas que mejorar, pero es mejor corregir ganando. Estoy agradecido con las jugadoras porque han creído en el trabajo del cuerpo técnico y lo reflejan en la cancha”, señaló.

Sobre lo que resta del torneo, Quintana reconoció que el club está entrando en un terreno inédito al ser considerado como favorito en algunos partidos: “Será parte del aprendizaje. Hemos ganado todos los partidos de visita y ahora el reto es mantener la consistencia. Tenemos un roster de casi 30 jugadoras y, pese a no poder repetir alineaciones, todas han respondido de gran manera”, agregó.

Finalmente, el estratega resaltó el crecimiento institucional del Atlético de San Luis en todas sus áreas: “Desde la parte administrativa hasta el mantenimiento, se nota que todos creen en este proyecto. Eso nos da soporte y habla de un club que quiere crecer en el futbol mexicano con bases sólidas”, concluyó.

