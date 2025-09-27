Sin fecha de regreso Joel Embiid con 76ers

CAMDEN, Nueva Jersey.- Joel Embiid no brindó detalles específicos sobre su regreso a la alineación de los 76ers de Filadelfia, pero el estelar centro aseguró que hay un “plan en marcha” para jugar tras la cirugía de rodilla en abril.

“El objetivo es jugar de manera consistente”, afirmó Embiid el viernes durante el día de medios del equipo.

Embiid, dos veces campeón de anotación de la NBA, se sometió a una artroscopia en su rodilla izquierda en abril tras una temporada plagada de lesiones que lo limitaron a sólo 19 partidos Fue descartado para la temporada a finales de febrero después de promediar 23.8 puntos, 8.2 rebotes y 4.5 asistencias.

“He tenido tantas lesiones”, expresó Embiid. “Lo único que siempre me he dicho a mí mismo es que no puedes rendirte”.

Embiid ha disputado apenas 58 partidos de temporada regular y siete encuentros de los playoffs (incluyendo la repesca) desde que obtuvo el galardón de MVP de la NBA en la temporada 2022-23.