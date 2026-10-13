Ficha UAE Team a ciclista mexicano

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CIUDAD DE MÉXICO.- El ciclismo mexicano atraviesa uno de los momentos más prometedores de su historia reciente. Gran parte de ese impulso se debe a Isaac del Toro, figura del UAE Team Emirates-XRG, quien se ha consolidado como uno de los máximos referentes del deporte nacional gracias a sus destacadas actuaciones en el circuito internacional.

El impacto del joven bajacaliforniano ha despertado el interés de importantes organizaciones por identificar y desarrollar nuevos talentos mexicanos con el potencial de competir en la élite mundial. Entre esos prospectos destaca José Emilio Rodríguez, mejor conocido como "Choche", quien fue anunciado como nuevo integrante de la estructura del equipo donde milita Del Toro.

Originario de Colima, Rodríguez recibió la noticia durante la madrugada y poco después fue presentado oficialmente en las redes sociales de su nueva escuadra, que lo considera una de las apuestas más importantes para el futuro del proyecto.

"José Emilio Rodríguez representa una nueva e ilusionante incorporación al programa. Su llegada impulsa el crecimiento del proyecto Gen Z y su objetivo de identificar y desarrollar jóvenes ciclistas dentro de la estructura del UAE Team Emirates-XRG", señaló la organización en un comunicado.

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A sus 18 años, el mexicano llega procedente del equipo AR Monex y formará parte del conjunto de desarrollo durante la temporada 2027. Entre sus resultados más destacados recientes figura la medalla de plata obtenida en el Trofeo Emozione, rendimiento que lo ha colocado como una de las jóvenes promesas más importantes del ciclismo nacional.