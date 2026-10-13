Se corrió con éxito Carrera AMANC

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Con la participación de más de 250 corredores, se llevó a cabo con éxito la sexta edición de la Carrera AMANC San Luis Potosí, evento que tuvo como punto de salida y meta el Lourdes Hotel Campestre, en Santa María del Río. La competencia reunió a atletas de distintas categorías en una jornada deportiva enfocada en la convivencia y el impulso de las causas que representa la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer.

La carrera se celebró este domingo 11 de octubre, con distancias de 5 y 10 kilómetros. En la categoría de 20 a 39 años, Melissa Quintanilla Galicia se quedó con el primer lugar femenil con un tiempo de 50 minutos y 20 segundos, seguida por Andrea Gallegos Peñaloza, con 50:30, y María Margarita Pérez Contreras, con 51:07. En la rama varonil, Kalid Galván Amaya conquistó el triunfo con 40:09; José Adrián Ramos Rosas y Jesús Eugenio Ramos Rosas ocuparon la segunda y tercera posición, ambos con 43:07.

Dentro de la categoría de 40 a 49 años, Imelda Pérez Yepez encabezó la clasificación femenil al cruzar la meta en 55:59, mientras que Cecilia Díaz García finalizó en segundo lugar con 1:25:34. En la rama varonil, Mario Camacho Carbajal obtuvo la primera posición con 46:12, seguido por Juan Miguel Chavarría Carrillo, con 52:28, y Saúl López González, con 52:46.

En el grupo de 50 a 59 años, Rosa María López Mireles se adjudicó el triunfo femenil con 54:05; Ma Ruth Ramos Flores terminó segunda con 56:33 y Araceli de la Cruz fue tercera con 1:00:39. En la rama varonil, Zósimo Galván Segura ganó con 45:43, mientras que Emigdio Grimaldo Guerrero, con 49:10, y Julio César Puente Medrano, con 51:00, completaron el podio.

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Por su parte, en la categoría de 60 años y más, María del Socorro Velázquez Loredo fue la única participante registrada en la rama femenil, con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 27 segundos. En la clasificación varonil, José Macario Soto Aguilar ocupó el primer lugar con un registro de 46:38, de acuerdo con los resultados publicados por la organización.