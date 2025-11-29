logo pulso
AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Sixers rompen racha negativa

De la mano de Tyrese Maxey, Filadelfia vence a Nets de Brooklyn

Por AP

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
Sixers rompen racha negativa

NUEVA YORK.- Tyrese Maxey anotó 22 puntos, Jared McCain sumó 20 desde el banquillo y los 76ers de Filadelfia derrotaron el viernes 115-103 a los Nets de Brooklyn en un duelo de la Copa NBA.

Quentin Grimes añadió 19 puntos, y Paul George contribuyó con 14 para que los 76ers, incluso con bajas, rompieran una racha de dos derrotas consecutivas.

Los 76ers jugaron sin el pívot titular Joel Embiid (cuidado de rodilla derecha) y VJ Edgecombe (tirón en la pantorrilla izquierda). Perdieron al pívot suplente Andre Drummond (esguince en la rodilla derecha) a mitad del segundo cuarto.

Drummond intentó bloquear la flotadora de Tyrese Martin y luego trató de agarrar el rebote con la mano izquierda, pero cayó en la cancha y de inmediato se sujetó la rodilla.

Egor Demin anotó un récord personal de 23 puntos, y Tyrese Martin tuvo 16 por Brooklyn. Los Nets han perdido tres partidos consecutivos y cayeron a 0-9 en casa esta temporada. Son el único equipo sin una victoria como local esta temporada —su última en el Barclays Center fue el 8 de abril contra Nueva Orleans.

