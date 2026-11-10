Someten los Bills a débiles Vikings

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MINNEAPOLIS.- Josh Allen lanzó un pase de touchdown con 44 segundos por jugar antes del descanso, James Cook corrió 31 veces para 107 yardas y una anotación tardía, y los Bills de Buffalo vencieron 23-6 a Minnesota el lunes por la noche, hundiendo aún más a los Vikings en su implacable bache ofensivo.

Los linebackers Terrel Bernard y Dorian Williams lograron intercepciones y Tyler Bass convirtió cuatro goles de campo para ampliar a 25 consecutivos —récord de la franquicia— su racha, mientras los Bills (7-1) igualaron su mejor arranque en ocho partidos desde 1993.

Carson Wentz fue titular como quarterback por los Vikings (6-2) completó 8 de 25 para 81 yardas y cometió tres pérdidas de balón, incluido un pase hacia atrás en el primer cuarto que salió demasiado alto como para que incluso Justin Jefferson pudiera atraparlo, lo que derivó en un balón suelto perdido cerca de la mitad del campo.

Wentz, fue reemplazado por Max Brosmer a mitad del cuarto periodo. Wentz completó 1 de 8 pases en la segunda mitad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El duelo entre la ofensiva más anotadora de la liga de Buffalo y la defensa que menos puntos permite bien pudo haber sido para Minnesota si la ofensiva hubiera sido capaz de armar una o dos series decentes.

Pero los Vikings tuvieron cuatro posesiones consecutivas en la primera mitad que comenzaron más allá de su propia yarda 40, y lo más lejos que llegaron fue hasta la yarda 48 de los Bills.

Los Vikings dispararon contra Allen desde todos los ángulos posibles, registraron cuatro capturas y una intercepción de un envío desesperado a la zona de anotación que Byron Murphy persiguió y devolvió 55 yardas. Pero los Bills sacaron apenas lo suficiente en la primera mitad para darse un colchón, cuando Allen encontró al ala cerrada Keleki Latu desmarcado en la parte trasera de la zona de anotación para un touchdown de 25 yardas mientras rodaba hacia la derecha y recibía un fuerte golpe de Andrew Van Ginkel.