España e Inglaterra tienen 5 en el once ideal del fútbol femenino. EEUU vuelve a quedar fuera

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HOOFDDORP, Países Bajos (AP) — Cinco jugadoras de España y cinco de Inglaterra, aunque nuevamente ninguna de Estados Unidos, fueron elegidas por sus compañeras para el equipo ideal femenino, anunciado el lunes por su sindicato global FIFPRO.

La delantera zambiana Barbra Banda, del Orlando Pride fue la única integrante del equipo con un vínculo de África o de Norte y Sudamérica.

Más de 6.500 futbolistas de 64 países votaron, informó el sindicato con sede en Países Bajos.

En la alineación femenina de 2025, Banda estuvo acompañada por la mediocampista marroquí Ghizlane Chebbak. El equipo de 2024 también incluyó a Banda y a dos sudamericanas: la brasileña Marta y la colombiana Linda Caicedo.

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La última jugadora de Estados Unidos en ser incluida fue Alex Morgan, en el equipo de 2023.

El Barcelona, vigentes campeonas de Europa, aportó cinco jugadoras al equipo, incluidas Alexia Putellas y Aitana Bonmati, ambas con tres Balones de Oro en sus vitrinas. Putellas y la defensora Mapi León se incorporaron a London City desde el más reciente título de la Liga de Campeones Femenina del Barcelona en mayo.

La defensora Irene Paredes y la delantera Claudia Pina completaron el contingente de España, campeona del Mundial femenino de 2023, en el equipo ideal.

El quinteto de la campeona europea Inglaterra estuvo integrado por la arquera Hannah Hampton y la defensora Lucy Bronze, ambas de Chelsea; la defensora del Manchester City Alex Greenwood; la mediocampista del Manchester United Ella Toone, y la delantera de Arsenal Alessia Russo. Bronze alanzó una cifra récord de nueve selecciones en el equipo, que se eligió por primera vez en 2015.

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Once ideal femenino de FIFPRO

Arquera: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra), Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra) Mapi Leon (Barcelona/London City, España), Irene Paredes (Barcelona, España)

Mediocampistas: Aitana Bonmati (Barcelona, España), Alexia Putellas (Barcelona/London City, España), Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

Delanteras: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Claudia Pina (Barcelona, España), Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).