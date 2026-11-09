Revelan fecha del Gran Premio de México 2027

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El Gran Premio de México 2027 ya tiene fecha y llegará acompañado de una novedad histórica para el automovilismo nacional.

Para la siguiente edición, el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México recibirá a la máxima categoría del deporte motor, aunque esta vez la actividad no se limitará a los monoplazas de Fórmula 1.

Incluirá Fórmula 2 por primera vez

Y es que, por primera ocasión, el público mexicano podrá disfrutar una competencia del Campeonato FIA Fórmula 2. Para que no te la pierdas, Autopistas te da los detalles.

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Del 29 al 31 de octubre de 2027, la capital del país volverá a vibrar con los motores de los monoplazas en el Gran Premio de México.

De acuerdo con el calendario anunciado por la FIA y Fórmula 1, la carrera mexicana será la vigésima fecha de la temporada, que en total se integrará por 24 Grandes Premios en el mundo.

Las actividades en la CDMX se desarrollarán así:

Viernes 29 de octubre: primera jornada de actividades del Gran Premio.

Sábado 30 de octubre: segunda jornada de actividades.

Domingo 31 de octubre: jornada de cierre y carrera principal de Formula 1.

Detalles confirmados

Asimismo, durante ese fin de semana se desarrollarán las competencias de Fórmula 2, que tendrá dos carreras: una corta, conocida como Sprint Race, y otra larga, denominada Feature Race.

Por ahora, los horarios de cada sesión no han sido detallados. Y si bien ya hay precios para los boletos para la F1, los del campeonato de la F2 aún están pendientes por publicar.

De acuerdo con la organización, la incorporación de esta categoría de soporte representará un acontecimiento importante para el GP de México, pues reunirá en un mismo fin de semana a la máxima categoría del automovilismo y a uno de los campeonatos más importantes en la formación de los futuros pilotos.

Y por supuesto, ello significará más competencias, espectáculo y fiesta en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pero ¿qué es específicamente la Fórmula 2? Se trata del último escalón dentro de la pirámide de desarrollo de la FIA antes de llegar a F1.

Y, como lo mencionamos anteriormente, es un campeonato internacional que funciona como plataforma para jóvenes pilotos que buscan demostrar su talento y conseguir una oportunidad en alguna de las escuderías de la máxima categoría.

Su importancia radica en que permite a los competidores adquirir experiencia en circuitos de primer nivel y enfrentarse a exigencias técnicas y deportivas cada vez mayores.

Por sus parrillas han pasado figuras como Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Lando Norris, Sergio Pérez, Charles Leclerc y Oscar Piastri.

Aunque las cuatro categorías utilizan monoplazas, tienen distintos niveles de competencia, potencia y objetivos dentro de la formación de pilotos.

Ya sea que estés empapado en el mundo de la F1 y quieras recordar el dato o por si deseas introducirte a este deporte, te explicamos sus principales diferencias:

Fórmula 1: es la máxima categoría del automovilismo. Representa el nivel más alto de competencia y reúne a los mejores pilotos y escuderías del mundo.

Fórmula 2: es la antesala de F1 y el último escalón de formación. Sus monoplazas utilizan motores V6 turbo de 3.4 litros, con 620 caballos de potencia y neumáticos Pirelli de 18".

Fórmula 3: es una categoría internacional de formación. Cuenta con parrillas de 30 monoplazas idénticos, motores V6 atmosféricos de 3.4 litros y 380 caballos de potencia. Sus autos alcanzan hasta 300 km/h.

Fórmula 4: normalmente, es el primer paso después del kartismo. Tiene campeonatos nacionales y regionales certificados por la FIA, y permite a los pilotos desarrollar habilidades fundamentales para competir en categorías superiores.

El GP de México 2027 no sólo tendrá una nueva fecha en el calendario, sino también un ingrediente histórico: la llegada de Fórmula 2 a la capital, un cambio que lo convertirá en la celebración más completa del automovilismo.