Raúl González, nuevo técnico del Oviedo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Real Oviedo contrató a Raúl González, la leyenda del Real Madrid, como su nuevo técnico en su intento por regresar a la primera división de España.

Oviedo informó que alcanzó un acuerdo el lunes con el retirado jugador para que sea su técnico con un contrato hasta junio de 2028. El anuncio se produjo horas después de que el club despidiera a Julián Calero, cuyo contrato iba a terminar el próximo año.

González, de 49 años, comenzó su carrera como entrenador con las categorías juveniles del Madrid y estuvo al frente de su filial Castilla durante seis temporadas. Obtuvo el título de la Liga de Campeones juvenil en 2020 con el equipo Sub19 madridista.

Se retiró como jugador en 2015 tras pasar la mayor parte de su carrera en el Madrid. También militó con Schalke en Alemania, Al Sadd en Qatar y el New York Cosmos. El exdelantero disputó 102 partidos con la selección de España entre 1996 y 2006.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primer partido de González al mando del Oviedo será contra Girona el sábado.

Oviedo ocupa el noveno puesto en la clasificación de la segunda división, que cuenta con 22 equipos, tras 13 partidos.

Calero fue despedido pese a la victoria 2-1 en Cádiz el sábado, con Oviedo a un punto de los puestos de playoff de ascenso.

La temporada pasada, Oviedo jugó en la primera división de España por primera vez en 24 años. Descendió tras terminar en el último lugar.