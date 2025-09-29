Sorprenden Jaguars a erráticos 49ers

SANTA CLARA, California.- Parker Washington logró el primer touchdown de regreso de despeje de Jacksonville en ocho temporadas y la defensa oportunista de los Jaguars consiguió cuatro balones recuperados más el domingo en una victoria de 26-21 sobre los 49ers de San Francisco. El exestrella de los Niners, Arik Armstead, selló la victoria para los Jaguars (3-1) con un sack y fumble de Brock Purdy a menos de tres minutos para el final.

Los Jaguars han generado al menos tres balones recuperados en los cuatro partidos de esta temporada, y tienen cuatro más de los que tuvieron en toda la temporada 2024. Convirtieron esos en 17 puntos contra los 49ers (3-1), destacando una carrera de 48 yardas de Travis Etienne una jugada después de que Dennis Gardeck forzara un fumble de Luke Farrell en el segundo cuarto. Trevor Lawrence lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Hunter Long tras la primera de las dos intercepciones de Purdy para los 49ers, dando a los Jaguars su segundo inicio de 3-1 en las últimas 18 temporadas.

Purdy lanzó un pase de touchdown de 21 yardas a Jake Tonges con 7:41 por jugar para reducir el déficit a 26-21 y San Francisco tuvo una oportunidad de remontar después de que Cam Little fallara un gol de campo de 47 yardas.