Maleante traía pistola falsa y camioneta robada

Un sujeto que traía una réplica de pistola y que andaba en una camioneta robada, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo sorprendieron cuando circulaba en la comunidad de Estación Techa, perteneciente a Soledad, siendo remitido a la autoridad respectiva para que se le defina su situación legal.

De acuerdo a informes de la corporación, el individuo responde al nombre de Juan de 43 años de edad, el cual es vinculado a una serie de hechos delictivos que se cometen en la zona.

Al momento de la detención, los agentes realizaban un operativo en la comunidad cuando detectaron una camioneta Toyota Ray-4 color arena, la cual era conducida en forma sospechosa y determinaron marcarle el alto al conductor para una investigación.

En una inspección, dentro de la unidad los elementos policiales encontraron una pistola de plástico y al consultar la Plataforma México se obtuvo que la camioneta también cuenta con reporte de robo vigente, además el individuo es señalado como presunto responsable de distintos delitos en la zona.

Por lo tanto, se procedió a la detención del sospechoso y se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para que sea investigado.