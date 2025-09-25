logo pulso
Sorpresiva victoria de Santos sobre Xolos

Por Agencias

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Sorpresiva victoria de Santos sobre Xolos

Santos Laguna se quedó con los tres puntos en un partido de alto desgaste frente a Xolos de Tijuana, imponiéndose por la mínima diferencia (1-0) gracias a un gol en tiempo agregado de Cristian Dájome, que hizo estallar el TSM.

El encuentro arrancó con gran intensidad desde la primera mitad. Pese a que la tabla general reflejaba una ligera ventaja de los fronterizos, sobre la cancha ambos equipos mostraron paridad. Santos y Tijuana se neutralizaron en medio campo, con pocas aproximaciones de peligro y una lluvia de tarjetas amarillas que condicionó el trámite.

En la segunda parte, la tensión aumentó. Ninguno de los dos equipos lograba imponer condiciones y las jugadas de peligro escaseaban. El duelo se tornó ríspido, con entradas fuertes y discusiones constantes.

La recta final del compromiso parecía inclinarse en favor de los visitantes, luego de que al minuto 85 el delantero de Santos, Bruno Barticciotto, fuera expulsado por doble amarilla. La primera sanción se dio por reclamos al árbitro, mientras que la segunda llegó tras patear el balón con evidente frustración después de una falta.

Sin embargo, los Guerreros no bajaron los brazos. En tiempo de compensación, al minuto 95, una jugada a balón parado terminó siendo decisiva. Tras un mal despeje de la zaga de Xolos, Cristian Dájome apareció en soledad dentro del área chica para empujar la pelota al fondo y decretar el triunfo 1-0

