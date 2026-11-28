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PITTSBURGH.- Dos días después de cortar a Aaron Rodgers tras una ruptura pública con el entrenador Mike McCarthy, los Steelers de Pittsburgh (7-4) dejaron atrás la crisis y aplastaron 27-5 a los Broncos de Denver (8-3) este viernes en un empapado Acrisure Stadium.

Con una defensiva dominante, Pittsburgh frenó la racha de seis victorias de Denver y limitó su ofensiva a 205 yardas. T.J. Watt recuperó un balón suelto de Bo Nix en la zona de anotación para un touchdown, mientras que Jalen Ramsey interceptó al mariscal y devolvió el ovoide hasta las diagonales.

A la ofensiva, Mason Rudolph cumplió sin errores al completar 9 de 15 pases para 142 yardas. En el primer cuarto, conectó un pase de anotación con el receptor DK Metcalf, quien celebró haciendo en lenguaje de señas estadounidense la frase "stand on business, 8", un aparente gesto de respaldo hacia Rodgers en medio de

la polémica.

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Aunque en las gradas aún se veían algunas camisetas con el número 8 y el exentrenador Mike Tomlin —ahora comentarista de televisión— calificó la salida del mariscal como un "desastre absoluto", el triunfo representó un respiro vital para McCarthy, cuya aptitud había sido cuestionada públicamente por Rodgers.

Con este resultado, Pittsburgh superó con autoridad el inicio de un tramo exigente de su calendario, aprovechando también el tropiezo de Kansas City ante Buffalo en Acción de Gracias. No fue una exhibición vistosa, pero para un equipo en reconstrucción tras el escándalo, resultó más que suficiente.