Subastan chaqueta de Chamberlain de 1972 en casi 90 md

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PORTLAND, Oregon.- Una chaqueta de calentamiento usada por Wilt Chamberlain durante las Finales de la NBA de 1972, que un adolescente compró por 3,07 dólares en una tienda de segunda mano de Oregon, se vendió el lunes por 89.600 dólares en una subasta.

Quinn Brown había estado observando un enorme contenedor de ropa en una tienda Goodwill a las afueras de Portland en enero cuando vio a alguien volver a tirar sobre el montón una chaqueta de los Lakers con el nombre de Chamberlain. Brown, que revende ropa usada en internet, la agarró rápidamente.

La chaqueta fue subastada por Sotheby´s, que había estimado su valor entre 150.000 y 250.000 dólares antes de que cerraran las pujas el lunes. Recibió un total de 48 ofertas, según la casa de subastas.

Descrita en el sitio web de Sotheby´s como una "extraordinaria pieza de memorabilia", la chaqueta amarilla de calentamiento, de manga corta, fue usada por Chamberlain durante las Finales de la NBA de 1972, en las que los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Knicks de Nueva York.

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"Ni siquiera pensé que fuera posible encontrar algo así", comentó Brown. "Tuve muchísima, muchísima suerte".

Chamberlain, miembro del Salón de la Fama de la NBA y considerado uno de los mejores de todos los tiempos, jugó en la liga de 1959 a 1973. Ganó dos anillos de campeonato —uno con los 76ers de Filadelfia en 1967 y otro con los Lakers de Los Ángeles en 1972—. Tiene el récord de más puntos anotados por un jugador en un solo partido, al encestar 100 en un encuentro de 1962.