Sufre paro cardíaco delantero del Tenerife

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MADRID.- El delantero del Tenerife Jesús de Miguel sufrió un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia al hospital tras un choque en el campo durante un partido de la segunda división española el lunes.

De Miguel disputaba un balón en el mediocampo cuando fue golpeado en el pecho por el portero del Andorra, Jesús Owono, durante los minutos finales del encuentro en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

El jugador de 30 años fue llevado al hospital y el partido, que iba empatado 2-2, fue suspendido a los 108 minutos.

El Tenerife informó en un comunicado que se encontraba "estable, pese a la gravedad de su estado", en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz.

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Varios clubes de primera división y la Real Federación Española de Fútbol le desearon una pronta recuperación al delantero.

"Desde la RFEF queremos hacer llegar todo nuestro ánimo, fuerza y apoyo a Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife", publicó la federación en redes sociales.

Desde que debutó en 2015 con el Leganés B, De Miguel ha jugado en otros ocho clubes en España, incluido el Tenerife, al que llegó el año pasado.