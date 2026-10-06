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Superan las Rays 5-2 a los Yankees

Por AP

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Superan las Rays 5-2 a los Yankees
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      SAN PETERSBURGO, Florida.- Richie Palacios conectó un sencillo de dos carreras en una quinta entrada de cuatro anotaciones y los Rays de Tampa Bay aprovecharon la descuidada defensa de Nueva York, al vencer a Cam Schlittler y a los Yankees 5-2 la noche del lunes para tomar ventaja de 2-0 en su Serie Divisional de la Liga Americana.

      Los Rays están a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El Juego 3 de la serie de playoffs al mejor de cinco se disputará la noche del miércoles en el Yankee Stadium.

      Ben Rice conectó un par de jonrones por los Yankees, que están al borde de la eliminación —lo que extendería su sequía de Serie Mundial a 17 temporadas. Fueron dominados por Drew Rasmussen en el primer juego de la serie y han anotado apenas dos carreras en dos partidos, con el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge fuera de la alineación por una lesión en la pantorrilla.

      Los Rays, un equipo de "small ball", sacaron del juego a Schlittler, el probable ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, en la quinta entrada, ayudados por los errores defensivos de Nueva York.

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      El mexicano Jonathan Aranda conectó un sencillo para abrir el inning y el dominicano Junior Caminero pegó un doble al jardín entre derecho y central. Con el cuadro interior adelantado, excepto el segunda base Jazz Chisholm Jr., que estaba varios pies más atrás sobre la tierra, Liam Hicks bateó un rodado hacia la segunda base que impulsó a Aranda para poner el 2-1. La única jugada posible para Chisholm era en primera porque no estaba tan adelantado como el resto de los jugadores del infield.

      Luego, Chandler Simpson pegó un rodado que el campocorto George Lombard Jr. no pudo manejar, lo que permitió que anotara Caminero para el 3-1. Al principio se marcó como hit y después se cambió a error y, finalmente, a elección del fildeador.

      Brent Headrick reemplazó a Schlittler y ponchó al cubano Victor Mesa Jr. Después de que Simpson se robó la segunda, Jonny DeLuca llegó a base con un rodado cuando el tiro de Lombard a primera se fue desviado, para el cuarto error de Nueva York.

      Palacios siguió con un sencillo de poder al jardín central que amplió la ventaja de Tampa Bay a 5-1.

      Eso fue apoyo suficiente para uno de los mejores bullpens de las Grandes Ligas.

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