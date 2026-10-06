Suspende la NFL a árbitro por insultar a jugador
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NUEVA YORK.- La NFL suspendió el lunes por dos partidos a un juez de línea por insultar al ala cerrada de Arizona Trey McBride.
Jeff Seeman fue captado por la cámara profiriendo insultos a McBride durante la derrota de los Cardinals ante los Giants de Nueva York el domingo.
"Obviamente, no quieres ver eso, por razones obvias. También quiero darle al hombre un poco de margen. Conozco a Jeff. Es un buen hombre. Es lamentable que haya ocurrido. No puede pasar, obviamente, y lo dejaré ahí", manifestó el entrenador de Arizona, Mike LaFleur.
El incidente provocó la indignación del líder sindical JC Tretter, un liniero ofensivo retirado que jugó ocho temporadas.
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Tretter, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA por sus siglas en inglés), escribió en redes sociales junto con un clip de video del incidente: "Este tipo de comportamiento de un oficial hacia un jugador es inaceptable. A los jugadores se les exige rendir cuentas de manera constante cuando los roles se invierten. Esperamos que la NFL exija a los oficiales el mismo estándar".
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