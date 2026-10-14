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Suspenden a Cleland por presunta agresión sexual

Por El Universal

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Suspenden a Cleland por presunta agresión sexual
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      México.- Alan Cleland, surfista mexicano que participó en la última edición de los Juegos Olímpicos en 2024, ha sacudido al deporte mexicano con una delicada acusación.

      Y es que el atleta está bajo investigación y ha sido suspendido por la World Surf League (WSL) por una presunta agresión sexual a una adolescente australiana durante una reunión privada en Tahití, llevada a cabo en agosto pasado.

      De acuerdo con el reporte de 10 News Sydney, además de Cleland, habrían sido más hombres los que abusaron de la menor de edad.

      De momento, las investigaciones correspondientes estarían en proceso, y mientras tanto, el surfista de México no tendrá permitido participar en ninguna competición debido a la suspensión, que la misma organización considera "de naturaleza extremadamente grave".

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      Además de esta medida tomada por la organización de surf, Noah Klapp, expareja de Cleland y surfista alemana, salió a levantar la voz sobre abusos que Alan tuvo con ella mientras salían.

      En el comunicado compartido a través de sus redes sociales, Klapp revela que decidió guardarse el problema para ella y su círculo cercano en su momento, pero ahora que la noticia salió, tomó la decisión de también acusarlo.

      "Alan Cleland Jr. abusó de mí durante la mayor parte de nuestra relación. Es hora de tomar medidas reales y dejar de idolatrar a los abusadores", escribió, además de asegurar que sufrió de violencia física, agresión sexual y de conductas controladoras.

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