Szoboszlai asegura triunfo del Liverpool

El tiempo completo se acercaba en Anfield y estaba claro que se necesitaba algo especial para distinguir Liverpool y Arsenal en un duelo de peso pesados el domingo al inicio de la temporada de la Liga Premier.

Entra Dominik Szoboszlai.

Con un tiro libre de larga distancia que entró tras golpear el poste a los 83 minutos, Szoboszlai le dio a Liverpool la victoria 1-0 sobre un rival que seguramente le dará la mayor pelea por el título.

Muchos pensaban que el Manchester City volvería a estar en la carrera por el título esta temporada, pero tal vez no.

Colapsaron para perder 2-1 en Brighton, para su segunda derrota consecutiva. Otra señal de que el equipo de Pep Guardiola que una vez fue dominante ha perdido su aura.

¿TRENT QUIÉN?

Szoboszlai es popular entre los aficionados del Liverpool por su ética de trabajo y versatilidad, y el centrocampista húngaro estaba cubriendo el lateral derecho —durante tanto tiempo la posición del ahora ausente Trent Alexander-Arnold— debido a las lesiones de Conor Bradley y Jeremie Frimpong.

Szoboszlai hizo su mejor imitación de Alexander-Arnold con un tiro de balón parado de alta calidad que no estaba en consonancia con el resto del juego.

Esta es la tercera victoria consecutiva para el Liverpool y los campeones defensores siguen siendo el único equipo con el máximo de nueve puntos después de tres rondas de la Liga Premier. Ya han vencido a dos rivales difíciles en Newcastle y Arsenal, también.